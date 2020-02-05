أخبار مصر | "من 35 لـ40 دقيقة".. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "من 35 لـ40 دقيقة".. السكة الحديد تُعلن تأخيرات القطارات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، بسبب ما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

لتشمل التأخيرات أولًا: خط القاهرة -الإسكندرية، الذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة _السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

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