أخبار مصر | اعمل حسابك.. مناشدة عاجلة من الأرصاد لجميع الجهات المعنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعمل حسابك.. مناشدة عاجلة من الأرصاد لجميع الجهات المعنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا تحذيريًا، عن حالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية خلال الفترة من الأربعاء 5 فبراير 2020 إلى الأحد 9 فبراير 2020.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان صحفي، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 فبراير وحتى يوم الأحد 9 فبراير.

حيث تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة، و تؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومي الأربعاء والخميس.

Advertisements

واعتبارًا من يوم الجمعة 7 فبراير انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيمة تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببروده الطقس، وتسقط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية يوم الأربعاء وتمتد اعتبارًا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السواحل الشمالية، وشمال سيناء، ومناطق من شمال الوجه البحري، وتكون متوسطة الشدة علي باقي محافظات الوجه البحري.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع يومي الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيمة تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

واعتبارًا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارًا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد، وتكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية، الجهات المعنية كافة، باتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ للحد من الآثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية.