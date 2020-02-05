شكرا لقرائتكم خبر عن رياح مثيرة للأتربة.. توقعات الأرصاد لطقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، وغائم أحيانا على مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، والوجه البحرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 22

شبين الكوم 11 21

طنطا 11 21

دمنهور 13 22

الإسكندرية 12 22

بلطيم 12 22

مطروح 11 20

السلوم 10 20

سيوة 09 21

بورسعيد 13 22

دمياط 12 21

الزقازيق 09 20

الإسماعيلية 08 23

السويس 07 23

العريش 08 22

رفح 08 21

رأس سدر 10 21

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نخل 05 21

نويبع 15 23

طابا 08 19

كاترين 03 17

الطور 11 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 13 24

مرسى علم 16 22

الفيوم 10 22

بني سويف 09 22

المنيا 08 22

أسيوط 07 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 24

أسوان 10 24

أبوسمبل 08 23

الوادي الجديد 09 24

شلاتين 14 24

أبورماد 13 23

حلايب 16 22

رأس حدربة 15 21