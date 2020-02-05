شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد الرازق يُشيد بتوجيهات السيسي بتشغيل المصانع المتوقفة: «ستنهض بالصناعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أشاد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، والخبير الاقتصادي، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الكيانات الاقتصادية التي تضررت منذ 2011، وتشديده على ضرورة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات.

وقال «عبد الرازق» في تصريحات صحفية، إن توجيهات الرئيس تصب في صالح الاقتصاد المصري وإحياء الصناعة الوطنية. وأضاف أن هذا سيخلق فرص عمل جديدة، وسيقلل حجم الاستيراد وينهض بالصناعة المحلية. وتابع «عبد الرازق» أن دعم المصانع المتوقفة خطوة هامة ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد وتحسين الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.

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