حدث ليلاً| تفاصيل إعادة 23 صياداً مصرياً.. وعودة رابط نتيجة "ثانية ثانوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

طارق شوقي: إيقاف رابط نتيجة "ثانية ثانوي".. واليوم إعلانها بشكل جديد

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، توضيحا حول تأخر الرابط الخاص بنتائج الصف الثاني الثانوي الإلكترونية.

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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة 32 صيادًا بعد احتجازهم في اليمن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الدولة للهجرة، إن عودة الصيادين المحتجزين في اليمن إلى مصر، لم يكن أمرًا سهلًا، بل استمر عدة أسابيع حتى نجحنا في استعادتهم اليوم الثلاثاء.

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تفوق على تركيا وإيران..الجيش المصري التاسع عالميا

أظهر تصنيف موقع "جلوبال فاير باور" العسكري، عن وجود مصر في المركز التاسع عالميا في القوة العسكرية، متفوقة على دول مثل إسرائيل وإيران وتركيا.

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"قفزة فتاة" كشفت المستور.. الخليج 365 يتتبع لغز العقار "المشبوه" بالشيخ زايد

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء 15 يناير الماضي، هدوء يطبق على أحد المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، برودة الطقس أجبرت غالبية السكان التزام منازلهم لكن سرعان ما تبدلت الأجواء بصراخ أنثى تلاه صوت ارتطام شديد بالأرض مصدره العقار (53)

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محافظ دمياط تعليقًا على عودة الصيادين: "شكرًا للرئيس السيسي"

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن أهالي الصيادين يتقدمون بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لجهوده المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صياداً مصرياً في دولة اليمن بينهم صيادين من أبناء الإقليم وعودتهم بسلام الله إلى أرض الوطن.

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صياد عائد من اليمن يكشف لـ"الخليج 365" كواليس احتجازهم شهرين

قال علاء خليل، أحد الصيادين المصريين العائدين من اليمن، اليوم الأربعاء، إن الحياة عادة له مرة أخرى بعد أن علم أمس أنه سيتم الإفراج عنه وعودته إلى مصر مع باقي المصريين المحتجزين.

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10 صور من استقبال الأهالي للصيادين العائدين من اليمن

استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الصيادين من أبناء المحافظة والذين جرى احتجازهم من قبل السلطات اليمنية ضمن ٣٢ صيادا مصريا بعد دخولهم المياه الإقليمية بدولة اليمن منذ أكثر من شهرين.

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من ووهان إلى اليمن.. كيف تعاملت مصر مع أزمات أبنائها بالخارج؟

في غضون 48 ساعة، كانت الدولة المصرية تتعامل مع أزمتين لأبنائها في الخارج، فهناك في قلب مدينة ووهان الصينية بعد أن تفشى بها فيروس كورونا كان يتواجد بها عشرات المصريين، كما تواجد 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن من قبل الحوثيين ديسمبر الماضي.

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يراعي محدودي الدخل.. مصدر يكشف أبرز بنود القانون الجديد لـ "الحج والعمرة"

أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عمل الوزارة على مشروع قانون جديد ينظم عمل "الحج والعمرة"، ويوضح كافة التفاصيل الخاصة بأداء الشعيرتين.

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طائرات حربية إسرائيلية تغير على موقع لحماس في جنوب غزة

شنت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء سلسلة غارات على موقع تابع لحركة حماس جنوب قطاع غزة.

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ترامب: أمريكا ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح المريخ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تغرس علمها على سطح كوكب المريخ.

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اليابان تؤكد إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا على متن سفينة سياحية

أكدت السلطات اليابانية أن هناك 10 ركاب مصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن فرضت السلطات حجرا صحيا على آلاف الأشخاص في سفينة سياحية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

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وزارة الدفاع السورية: سنرد على أي اعتداء تركي على قواتنا في إدلب

أكدت وزارة الدفاع السورية أنها سترد على أي اعتداء تشنه القوات التركية على الجيش السوري في ريف إدلب.

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أول تعليق رسمي من السعودية على "أنباء إلغاء نظام الكفالة"

أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الثلاثاء، أنه لم يصدر أي تصريح حول ما يتداول في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عن إلغاء الكفالة للأجانب العاملين في المملكة والبالغ عددهم أكثر من 10 ملايين عامل.

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