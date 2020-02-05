"محاكمة يوسف بطرس غالي وتنظيم كتائب حلوان".. نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تشهد المحاكم، اليوم الأربعاء، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، تستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

استكمال محاكمة 215 متهمًا بـ"تنظيم كتائب حلوان"

تستكمل الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأربعاء، محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبد الظاهر.

ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقته في السلام

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 5 متهمين بقتل مواطن لسرقة سيارته بالسلام.

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وأسندت النيابة للمتهمين "محمد عبدالرحمن، أحمد سمير، وائل محمد، محمد عبد الحميد، سيد أنور"، بالاشتراك مع متوفى وآخر مجهول، تهمة قتل المجني عليه "رجب شعبان" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

أضافت النيابة أن المتهمين بيتو النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه حال سرقتهم لسيارته، وأعدوا لذلك "بندقية آلية- بندقية خرطوش- ذخائر نارية"، وأعدوا له كمينًا بالطريق العام بعد أن أيقنوا سلفاً مروره من هذا الطريق مستقلين سيارتين.

تابعت النيابة: وما أن ظفر المتهمون به حتى انقضوا عليه، وقام الأول بقطع الطريق أمامه، وقام المتهم المتوفى بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه قاصدين قتله، فيما مكث باقي المتهمين حائزين للأسلحة النارية للشد من أزرهما، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات التي أودت بحياته.

محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "فساد الجمارك".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التوني، وعضوية المستشارين علي أحمد صقر، وأيمن عبدالرازق، وأمانة سر ممدوح غريب.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن المشدد غيابيًا 15 سنة ليوسف بطرس غالي، وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونًا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها.

وأسندت النيابة إلى يوسف بطرس غالي اتهامات بأنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارًا وزاريًا رقم 165 لسنة 2005 الذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية؛ وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص عدد 6 سيارات منها لموكبه الشخصي، و96 سيارة لجهات أخرى، وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليون و791 ألف جنيه؛ مما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.