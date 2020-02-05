أخبار مصر | رياح ترابية تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رياح ترابية تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، ولمدة 24 ساعة، حيث أوضح البيان، أن طقس الغد مائل للدفء على السواحل الشمالية على القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وأوضح البيان الصادر عن الهيئة، أن هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح على جنوب سيناء والغردقة يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس، مع وجود فرص لتساقط الأمطار على السواحل الغربية.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.4 إلى 2.1 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو مضطرب جدًا، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 21

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 والعظمى 21

Advertisements

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 03 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 21