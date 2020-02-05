شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الصيادين المصريين المفرج عنهم من اليمن لمحافظة دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل إلى محافظة دمياط الصيادون المصريون الذين نجحت السلطات المصرية في الإفراج عنهم وإعادتهم إلى البلاد بعد أن تم احتجازهم في اليمن. وكان في استقبال الصيادين، محافظة دمياط الدكتورة منال عوض وعدد من القيادات التنفيذية والحزبية والشعبية بالمحافظة، وعدد كبير من أهالي الصيادين الذين قدموا الشكر للقيادة السياسية على الجهد المبذول من أجل عودة الصيادين سالمين إلى أرض الوطن، مرددين «تحيا مصر.. تحيا مصر» .

كما قدمت محافظة دمياط، خلال استقبالها للصيادين العائدين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية والأجهزة التي تعاونت من أجل عودة الصيادين.

وقالت عوض إن «الصيادين المتواجدين من المحافظات الأخرى متواجدين معنا وسيتم توصيلهم إلى محافظتهم في الصباح».

ومن جانبه، قال حسام خليل شيخ الصيادين بمدينة عزبة البرج «لولا تدخل الرئيس السيسي في الإفراج عن الصيادين لظلوا محتجزين في اليمن»، موجها الشكر للرئيس السيسي والقيادات السياسية على ما بذلوه من جهد للإفراج عن الصيادين.

يذكر أن السلطات المصرية نجحت في إعادة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم باليمن خلال الفترة الماضية، على متن طائرة خاصة وصلت إلى مطار القاهرة الدولي مساء الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء.