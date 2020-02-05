نقيب وعميد المنشدين يحييان اللية الختامية لمولد السيدة نفيسة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تحتفل الطرق الصوفية، مساء اليوم الأربعاء، بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة، والذي بدأت فعالياته الجمعة الماضية.

ويحيي الليلة الختامية للمولد، في تمام التاسعة مساء، الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، ويختتمها الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين.

وقال محمود التهامي في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، إنه لا يتقاضى أي أجر عن إحيائه الليالي الختامية لموالد أولياء الله الصالحين، بل يتكفل بالأمور الخاصة بالتجهيزات، وإنشاء منصة الحفل أمام مسجد السيدة نفيسة.

وأشار نقيب المنشدين، إلى أن والده الشيخ ياسين التهامي عميد المنشدين يشارك في إحياء الليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة.

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في الوقت نفسه، كثفت قوات الأمن من إجراءاتها بمحيط مسجد السيدة نفيسة، لتأمين احتفالات الليلة الختامية، وعدم حدوث تكدسات بالميدان.

ويشهد مسجد السيدة نفيسة، عددا من الأمسيات الدينية للدكتور على الله شحاتة الجمال إمام المسجد، طوال فترة الاحتفال بالمولد.

السيدة نفيسة رضي الله عنها، هي بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وابن فاطمة الزهراء البتول، ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وولدت السيدة نفيسة بمكة المكرمة 11 من ربيع الأول سنة 145 هجرية، ونشأت بالمدينة المنورة و حفظت القرآن الكريم، وتفقهت في الدين، وربيت على الصلاح و التقوى، وتزوجها ابن عمها اسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، رضي الله عنهم.