أخبار مصر | فنون الخط العربي "تقليدية أم إبداع".. محاضرة جديدة بمتحف النسيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنون الخط العربي "تقليدية أم إبداع".. محاضرة جديدة بمتحف النسيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف النسيج المصري، إقامة محاضرة عن فنون الخط العربي، يوم الأحد المقبل الموافق 9 فبراير الجاري، تحمل عنوان: "تقليدية وحروفية أم تجديد وإبداع".

وتأتي المحاضرة في إطار دور المتحف المجتمعي، ورفع الوعي التراثي، ونشر الاهتمام بمختلف الفنون، حيث يعتبر فن الخط العربي في مقدمة الفنون الإسلامية.

ويلقي المحاضرة الفنان منير الشعراني، وهو فنان له أسلوبًا فنيًا متميزًا ومختلفًا، اتبعه في استلهام الخط العربي، وملاءمته مع مجريات العصر الحديث تقنياً ومضمونًا.