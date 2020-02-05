أخبار مصر | 11 خدمة أحدث مركز صحة بالحي الإماراتي ببورسعيد (فيديو جراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 11 خدمة أحدث مركز صحة بالحي الإماراتي ببورسعيد (فيديو جراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الحي الإماراتي في بورسعيد، أول أمس الاثنين، افتتاح مركز صحة الأسرة لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المنطقة، البالغ عددهم 7000 مواطن، نظرا لكون المنطقة من المناطق السكنية الجديدة بالمحافظة.

وتقدم "الخليج 365"، عدة معلومات عن الخدمات الطبية التي يقدمها المركز والتي جاءات كالتالي:

1- يقدم المركز خدمة طبية متميزة لأهالي المنطقة، البالغ عددهم 7000 مواطن.

2- أقيم على مساحة قدرها 1250 مترًا مربعًا.

3- يخدم أكثر من ٢٠ ألفًا من سكان الحي والأحياء القريبة منه.

4- يضم عيادات خارجية في مختلف التخصصات الطبية.

5- يضم المركز غرفة للأشعة، وصيدلية، ومعملين مجهزين وفقًا لأعلى المعايير والتجهيزات الطبية.

6- ملحق بالمركز وحدة طوارئ كاملة مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية.

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7- تتوفر الخدمات الصحية على يد فريق طبي مُدرب وفقا لأعلى الممارسات الطبية.

8- خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

9- خدمات متابعة الحمل، وخدمة النساء والتوليد.

10- وحدة أسنان كاملة، ومجهزة بأحدث الآلات الطبية.

11- خدمات رعاية الطفل، وأجهزة أشعة سينية ديجيتال".

واُنشئ المركز الطبي وفقًا للمعايير الطبية العالمية لتوفير الخدمات الطبية للأهالي، ويوجد به الخدمات الصحية لمدة 24 ساعة يوميا، و7 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى توفر خدمة سيارة الإسعاف للطوارئ لنقل جميع الحالات من وإلى المركز الصحي أو المستشفيات المحيطة.