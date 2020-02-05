أخبار مصر | "الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"هنتجنن ومش فاهمين"
وقالت رانيا كمال، أحدى أولياء الأمور المتضررين، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" إنه منذ يومين أعلنت الوزارة النتيجة وكانت تقديرات ابنتها بالألوان دون درجات، وحصلت على مستوى جيد في مادة الجغرافيا، ولكن عندما تغير الرابط، فوجئت أن ابنتها قد رسبت في مادة الجغرافيا معقبة: "إحنا مش فاهمين حاجة وهنتجنن .. محدش عارف أنهي نتيجة فيهم أصدق الأولى ولا الثانية ".
رسب في عدة مواد بعد التعديل
راسبون تغيرت نتيجتهم
في السياق، قالت نها محمود، إحدى أولياء الأمور، أن بعض الحالات في الرابط الأول كانت راسبة، وبعد التعديل أصبحوا ناجحين، معقبة: "الأمر مبهم ولا نفهم شيء، ولابد من قيادات وزارة التربية والتعليم أن توضح ما حدث، ولا نعرف إذا كان العيب من أولادنا أم من السيستم".
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت تعديل رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي، صباح أمس الثلاثاء.