أخبار مصر | "الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الراسب أصبح ناجحًا والعكس".. تعديل نتيجة الصف الثاني الثانوي يصدم أولياء الأمور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثارت حالة من الجدل، بين أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي، عقب تعديل نتيجة الامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبل قليل، تغير الرابط الخاص بالكشف عن النتيجة، وطالبت أولياء الأمور إعادة الكشف عنها مرة أخرى، إلا أنهم فوجئوا ببعض الأخطاء.

"هنتجنن ومش فاهمين"

وقالت رانيا كمال، أحدى أولياء الأمور المتضررين، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365" إنه منذ يومين أعلنت الوزارة النتيجة وكانت تقديرات ابنتها بالألوان دون درجات، وحصلت على مستوى جيد في مادة الجغرافيا، ولكن عندما تغير الرابط، فوجئت أن ابنتها قد رسبت في مادة الجغرافيا معقبة: "إحنا مش فاهمين حاجة وهنتجنن .. محدش عارف أنهي نتيجة فيهم أصدق الأولى ولا الثانية ".