مصر | هربا من أهلهما فوقعا ضحية التسول وهتك العرض.. حكاية الاعتداء على طفلين بالجيزة

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مشهد يتكرر كثيرًا، عندما تُسلب البراءة على يد قلوب قاسية، "تعالوا هنديكم فلوس كتير"، كان بداية الفخ الذي وقع فيه طفلين، لم تتعدى أعمارهما الـ١٣ عامًا.

كان الشارع هو المأوى الوحيد لهما، بعد عدم اهتمام أسرهما، لم ينعما بجمال طفولتهما كباقي الأطفال من لعب وحنان، وتحملا المسؤلية منذ نعومة أظافرهما، فذهبا إلى الشارع ليسدا احتياجات طفولتهما، ولم يتوقف الوضع عند ذلك، ولكن كان اغتصابهما نهاية مأساوية للبحث عن المال.