شكرا لقرائتكم خبر عن «المصريين» عن إعادة تشغيل المصانع المتوقفة: «سينهض بالصناعة المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب «المصريين»، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الفورية التي تدعم الكيانات الاقتصادية التي أغلقت منذ 2011 واستعادة نشاطهم، وإعادة تشغيل المصانع التي توقفت عن الإنتاج مع توفير كافة وسائل المستلزمات، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحيي الصناعة من جديد والمناطق الصناعية التي توقفت وخسرت والذي بدوره نتج عنه تسريح العمالة بعد توقف إنتاج تلك المصانع.

وقال «أبوالعطا»، في بيان له، إن إعادة تشغيل تلك المصانع سيوفر فرص عمل للشباب في العديد من المجالات سواء مباشرة أو غير مباشرة، علاوة على أنه سيكون هناك عددًا من الصناعات يتم تصدير منتجاتها إلى الخارج، والذي بدوره سيوفر عملة صعبة خلال الفترة المقبلة، ما يُسهم في زيادة مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن إعادة تشغيل المصانع والشركات المتوقفة سيُقلل حجم الاستيراد، علاوة على النهوض بالصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن الصناعة من أهم الركائز للنهوض بالاقتصاد المصري، موضحًا أن أي دولة في العالم تُريد نهضة حقيقية تهتم في المقام الأول بملف الصناعة وتطويره، مؤكدًا أن إعادة تشغيل تلك المصانع سيُسهم بشكل كبير في وجود عامل جذب من عوامل الاستثمار، من خلال رفع نسبة الاستثمار المحلي والتي تتراوح ما بين 17 إلى 35% تقريبًا، علاوة على رفع الناتج المحلي وتقليص العجز في الصادرات، ومن ثم تقليص العجز في الميزان التجاري، إضافة إلى رفع القيمة السوقية للجنيه المصري.