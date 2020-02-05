شكرا لقرائتكم خبر عن «مجنون تحت الطب».. كتاب جديد للزميل محمد الهلباوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدر مؤخرًا كتاب «مجنون تحت الطب حواديت الصعلكة» للزميل محمد الهلباوي، سكرتير تحرير جريدة «المصري اليوم»، عن دار زهراء الشرق ودار القاهرة حيث تم طرح الكتاب في معرض الكتاب بدورته الأخيرة، قدم الكتاب الكاتب عبد اللطيف المناوي، رئيس تحرير «المصري اليوم»، وصمم الغلاف الفنان عمرو سليم.

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