محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
فرضت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة، طوقًا أمنيًا مشددًا حول منزل نقاش، عثر عليه مشنوقًا وبجواره جثامين زوجته وبناته الثلاثة، في حادثة شهدتها عزبة علي خضر بمركز الرحمانية.
ويكثف فريق البحث الجنائي جهوده لفك غموض الجريمة والتي ترجح التحريات الأولية بها إلى إقدام الزوج على قتل زوجته وبناته بمادة سامة قبل أن يقدم على الانتحار بشنق نفسه.
وأفاد عدد من جيران الضحايا أن الأب كان يعاني مشكلات نفسية أثرت على سلوكياته منذ فترة طويلة.
كان أهالي عزبة عثروا على جثث أسرة كاملة هم: "مسعود.ع.غ" 45 سنة عامل، وزوجته " عواطف.ع.ر" 30 سنة، وبناته " نورا" 8 سنوات، " ندا "و 5 سنوات و" أمل " سنة ونصف.
وانتقل فريق من النيابة العامة بمركز الرحمانية لمعاينة مكان الواقعة، مع طلب تقرير الطب الشرعي، لبيان أسباب وملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر قتل زوجته وبناته وانتحر .. التحريات الأولية تشير بأصابع الاتهام نحو الأب في جريمة البحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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