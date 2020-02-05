صياد عائد من اليمن يكشف لـ"الخليج 365" كواليس احتجازهم شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال علاء خليل، أحد الصيادين المصريين العائدين من اليمن، اليوم الأربعاء، إن الحياة عادة له مرة أخرى بعد أن علم أمس أنه سيتم الإفراج عنه وعودته إلى مصر مع باقي المصريين المحتجزين.

وتعود قصة المصريين المحتجزين في اليمن إلى 14 ديسمبر الماضي حين احتجازهم على يد مجموعة مسلحة من الحوثيين.

وأضاف خليل، في تصريحات لمصراوي: "كنا بتشتغل زي كل مرة، والصيد بيحب الصبر والسعي، لكن المرة دي دخلنا شوية في المياه تجاه اليمن", لافتًا إلى أنهم كانوا في مركبين أحدهما تعطلت حتى وجدنا من حولنا مسلحين حوثيين من كل اتجاه.

وتابع الصياد: "القوات اليمنية أمرتنا أن نمشي معهم إلى حد البر، وقالو لنا ساعتين بالكتير وهتمشوا، لكن لقينا نفسنا على الأراضي اليمنية، ونزلنا من المراكب بعد ما فضوها من السمك اللي معنا وبدأوا التحقيق معنا واحد واحد".

وأكد خليل بعد ما حققوا معنا تم ترحيلنا إلى مكان آخر، وأخبرونا أننا سنبقى هنا لمدة، ولفت إلى أن مكان احتجازهم الذي قارب الشهرين عبارة عن مبنى كبير وفيه أرض خالية: "مفيش حد عاملنا وحش، بالعكس الناس احترمونا وكانو بيقدمو لنا أكل كتير ولبس وكل احتياجتنا، محدش عذبنا خالص، واكتشفنا أن اليمنيين بيحبو المصريين جدا".

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كما أكد أنه أثناء احتجازهم أكدولنا أن في مفاوضات مع الحكومة المصرية عشان نرجع لبلدنا تاني، وكنا واثقين أن الحكومة المصرية مش هتسيب ولادها: "ارتحنا تمامًا بعد ما وصلنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل، وعرفنا ساعتها إننا راجعين، وأول ما عرفنا إننا راجعين حمدنا ربنا وصلّينا ركعتين شكر".

وهبطت الطائرة في مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وظهر الصيادون العائدون مرتدين أعلام مصر، وهم يرددون هتاف: "تحيا مصر".

ومن جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة، إن عودة الصيادين المحتجزين في اليمن إلى مصر لم يكن أمرًا سهلًا، بل استمر عدة أسابيع حتى نجحنا في استعادتهم اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزيرة خلال استقبالها الصيادين العائدين: "الموضوع لم يكن سهلًا، ومنذ 14 ديسمبر كان هناك مفاوضات لإعادتهم، وتنسيق وتعاون بين أجهزة الدولة كلها، وكذلك التنسيق مع الأشقاء في السعودية واليمن".

وأضافت: "هذه سيمفونية أخرى بعد نجاحنا في عودة المصريين من ووهان الصينية، بقيادة رب الأسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي".