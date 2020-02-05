بينهم الحلو.. تفاصيل احتفال "يوم الوفاء" للعاملين بالبيت الفني للفنون - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

شهد يوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم الوفاء للجنة النقابية للعاملين بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقيادة إيهاب فاروق رئيس اللجنة النقابية للبيت الفني، والذي تضمن تكريما للعاملين الذين بلغوا السن القانوني للتقاعد لعام ٢٠٢٠.

كما تم تكريم بعض الرموز التي لها دور كبير في العمل، والذين رحلوا عنا أثناء خدمتهم الوظيفية.

حضر الاحتفال الدكتور أشرف ذكي رئيس نقابة المهن التمثلية، المخرج د.عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، الفنان القدير أحمد ماهر، الفنانة القديرة مديحة حمدي، مجدي البدوي رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام، الفنان القدير ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، الدكتور سيد حساسين.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني لمصر، ثم قدم الفنان القدير مجدي صبحي فقرات الحفل والبداية كانت للفرقة القومية للفنون الشعبية تحت قيادة المخرج هاني النابلسي برقصة المجوز ثم السيرك القومي تحت قيادة الفنان وليد طه بتقديم فقرة الساحر للفنان إبراهيم عبدالسلام.

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كما قدمت الفرقة القومية للموسيقي الشعبية تحت قيادة الفنان أسامة زغلول مجموعة من أجمل أغاني الفلكولور الشعبي الأصيل ومنها اغنية العطار للفنان فتحي الهواري، أغنية نعناع الجنينة للفنان سيد السمان.

وقدمت المطربة المتألقة نهلة خليل بتقديم مجموعة من أجمل أغاني الطرب الأصيل منها "بتونس بيك، انا بعشقك، عملت ايه"، وقدمت فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد أغنية "تملي في قلبي، انا بحلم" للفنان عماد تيسير.

كما قدمت الفنانة مونيا أغنية "عاشقة وغلبانه، علي رمش عيونها، انا قلبي دليلي".

كما جرى تكريم اسم الراحل محمد الحلو، أسطورة تدريب الوحوش.

وبعد انتهاء الحفل الغنائي بدأت فعاليات التكريم وتسليم الدروع.​