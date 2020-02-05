غدًا.. "دعم مصر" يبدأ جلسات الحوار المجتمعي لقانون الإدارة المحلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم: أعلن ائتلاف دعم مصر تدشين جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإدارة المحلية بداية من غد الأربعاء ولمدة 20 جلسة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح الائتلاف أن جلسات الحوار المجتمعي ستضم كافة ممثلي المجتمع من سياسيين ونقابيين والمجالس المتخصصة والخبراء القانونيين والفقهاء الدستوريين والشباب وغيرهم من مختلف الفئات. وثمّن ائتلاف دعم مصر الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن، مؤكدا سعيه وحرصه على الاستماع لكافة وجهات النظر وجميع الآراء القانونية. وأشاد ائتلاف دعم مصر بكل الجهد المبذول من السلطة التنفيذية والتشريعية للوصول إلى تشريع يتناسب مع مستهدفات الدولة المصرية في إطار الحفاظ على استقرار المجتمع وتفعيل أدواته الرقابية.

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