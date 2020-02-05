انتصار السيسي تنعى نادية لطفي: تركت تاريخًا حافلًا بالإنجازات

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفنانة نادية لطفي التي رحلت عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاما.
وقالت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم: "أنعى ببالغ الحزن والأسى الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعاني الراقية التي قدمتها في أعمالها الفنية، والتي سيبقى أثرها باقيا في وجداننا".
وأضافت: "الفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا في ذاكرة الجماهير... رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته".
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