أخبار مصر | المصريين الأحرار بالجيزة يثمن دور القيادات التنفيذية بالمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصريين الأحرار بالجيزة يثمن دور القيادات التنفيذية بالمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الدور الفعال والمتميز للقيادات التنفيذية في محافظة الجيزة وتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الإقليم، لتذليل كل العقبات، من أجل عودة الجيزة إلى رونقها القديم، وفرض حالة من الانضباط والجمال في كل أحياء ومراكز المحافظة، ومتابعة حثيثة من إبراهيم الشهاوي، نائب المحافظ، للتأكيد من تنفيذ كل التكليفات الموكلة إلى الأحياء وكل العاملين في كافة القطاعات داخل المحافظة.

وقال الدكتور مجدي البطران، أمين الجيزة بالحزب، إن المواطن الجيزاوي يلمس ما تقوم به الأجهزة التنفيذية في المحافظة، من إنهاء لكافة المشكلات وتطوير الطرق وتتبع البائعة الجائلين في الشوارع الرئيسية، للحد من العشوائية والانتشار الغير مناسب التي يتسبب في إعاقة حركة المارة والسيارات، وفرض حالة من الانضباط والالتزام بالأماكن المخصصة للباعة.

Advertisements

وأضاف البطران، أن الأحياء في الجيزة، في الوقت الحالي أصبح لديها مرونة في التعامل مع شكاوى المواطنين، وسرعة في التنفيذ والعمل على إنهاء أي مشكلة في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق ذاته، أشاد المهندس محمد حلمي البنا، أمين المجالس المحلية بالحزب، بجهود اللواء أيمن سعيد، رئيس مدينة أوسيم، للعمل على تسوية مشاكل المواطنين وإنهاء كافة طلبات وشكاوى أهالي المدينة، وتفاعله وتواصل المستمر مع شباب المدينة.

ووجه البنا، كل الشكر لكل القيادات التنفيذية، على التعاون المثمر والبناء مع شباب الحزب على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظة الجيزة وقياداتها، للمساعدة في إزالة كل العقبات التي تواجه المواطنبن، وحل شكواهم في أسرع وقت ممكن، موضحًا أن هناك تواصل مستمر على مستوى الأمانات العامة بالمدن والقرى والمراكز لخدمة وتذليل العقبات أمام المواطنين والعمل على مساعدتهم.