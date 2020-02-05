أخبار مصر | "الأطباء": فشلنا في زيادة بدل العدوى لـ"كورونا".. ونتقاضي 19 جنيها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأطباء": فشلنا في زيادة بدل العدوى لـ"كورونا".. ونتقاضي 19 جنيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن الأطباء هم أكثر فئات المجتمع عرضة للعدوى وراح ضحيتها أكثر من طبيب، مشيرًا إلى أنهم يتعاملون طيلة الوقت مع أمراض معدية مثل "الإيدز، والكبد الوبائي B، والكبد الوبائي C" وغيرهم من الأمراض.

وعن رفع بدل العدوى للأطباء المتعاملين مع "كورونا" قال في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، خضنا معارك كثيرة، وحتى الآن لم يتم رفع بدل العدوى، مما أضطر النقابة للجوء للتقاضى، وبالفعل صدر حكم لصالح النقابة من مجلس الدولة، والحكومة اعترضت وتقدمت بطعن، وبعد الحصول على حكم نهائي لم ينفذ بالرغم من أن أحكام القضاء الإداري واجبة النفاذ، مشيرًا إلى أن بدل العدوى للأطباء الشباب 19 جنيه، و30 جنيه لكبار السن.