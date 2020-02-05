أخبار مصر | أمين صندوق "الأطباء" يكشف موقف النقابة من حظر النقاب بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين صندوق "الأطباء" يكشف موقف النقابة من حظر النقاب بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، إن النقابة لن تعلق على قرار الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والطاقم الطبي في مستشفيات الجامعة، إلا عند ورود شكوى من الطبيبات وتضررهن من القرار، معقبا "قتها فقط يجتمع المجلس لمناقشة الأمر ويصدر قراره".

وأضاف عبد الحميد في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن كل عضو من أعضاء المجلس يكون له رأيه الخاص الذي لم يصرح به لعدم أخذه كقرار للنقابة، نظرًا لكون القرار يتعلق بالحرية الشخصية القابلة للرفض أو القبول، ولكن عند حدوث أزمة فعلية يجتمع المجلس ويصدر قراره الرسمي، منوهًا أن القرار له عدة سنوات متعثر دون أخذ قرار بخصوصه.

وأصدر الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، قرارا يحمل رقم "150"، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها خلال إلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعملية أو حضور المعامل أو التدريب العملي.

وجاء في القرار في مادته الثانية بأنه يحظر على الطبيبات وهيئة التمريض ومساعديهن بالمستشفيات الجامعية والمراكز المتخصصة والوحدات التابعة لها التعامل مع المرضى وهن منقبات.

وكما جاءت المادة الثالثة في القرار بأن كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الأولى والثانية يعرض نفسة للمساءلة القانونية، فيما جاء في مادته الرابعة أنه على كافة الكليات والمعاهد والمستشفيات والمراكز والوحدات التابعة لها تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره.

