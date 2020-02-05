مصر | تجديد حبس الصحفيين "سولافة والصياد وصلاح" بتهمة مشاركة جماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس الصحفيين "سولافة والصياد وصلاح" بتهمة مشاركة جماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، مساء اليوم الثلاثاء، حبس الصحفيين الثلاثة سولافة مجدي وزوجها حسام الصياد ومحمد صلاح، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم وأخرين بتهمة مشاركتهم جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتم ضم المتهمين الثلاثة إلى القضية التي حملت الرقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قالت إن المتهمين الثلاث وأخرين إشتركوا مع جماعة الإخوان في إحدى أنشطة تلك الجماعة، ودعوا وتظاهروا يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، وواصلوا فعاليتهم حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي.

وإستخدامهم مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.