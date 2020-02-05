شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح وحدتى مرور وإطفاء فى المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبا عن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضى، وحدة مرور ديرمواس، بتكلفة 14 مليون جنيه، وحضور اللواء خالد شلبى، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد، واللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، والعميد عادل جلال، مدير إدارة مرور المنيا.

وتقٌام الوحدة على مساحة 800 متر مربع، وتتكون من أرضى و3 طوابق علوية، وتقدم كافة الخدمات المرورية، منها استخراج رخص القيادة وترخيص السيارات للمواطنين من أبناء المدينة والقرى التابعة، وتنظيم حركة السير داخل المدينة والوحدات القروية والتيسير على المواطنين.

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وفى مركز أبو قرقاص، افتتح النائب، أيضا، وحدة إطفاء الفكرية بتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، حيث استمع الحضور إلى شرح مفصل حول مكونات المشروع، قدمه العميد خالد مخلوف، مدير إدارة الحماية المدنية، موضحا أن الوحدة تضم سيارة إطفاء متعددة الأغراض، وسيارة إنقاذ برى، وماكينة إطفاء متحركة، طلمبة مياه عائمة، وأخرى غاطسة وغرفة عمليات لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة، على رقم 217887 أو الخط الساخن 180، لافتاً إلى أن الوحدة تخدم الأهالى من مدينة أبوقرقاص والقرى التابعة لها.

وتفقد نائب المحافظ ومرافقوه غرفة تأمين الحركة المرورية لشوارع وميادين مدينة المنيا، بمقر إدارة المرور بالمنيا الجديدة، وتضم 61 كاميرا، تغطى شوارع وميادين مدينة المنيا.

وأوضح نائب محافظ المنيا أن افتتاح الوحدتين يأتى فى إطار خطة المحافظة ومديرية الأمن لإنشاء وحدات تراخيص مرور جديدة بمراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات المرورية ورفع المعاناة عن كاهلهم، إلى جانب تفعيل التواجد المرورى لضبط المخالفات المرورية المتنوعة بنطاق المحافظة، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة حيال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة قرى ومراكز المحافظة.