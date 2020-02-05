شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا ترفض «صفقة ترامب»: ملتزمون بـ«حدود 67» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضم الاتحاد الأوروبى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى في إعلان رفض «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الثلاثاء الماضى. وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، خوسيب بوريل، إن الصفقة الأمريكية لا تتماشى مع المعايير المتفق عليها دوليًّا، وإن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على الأراضى المحتلة منذ 1967، مشددًا على ضرورة البت في قضايا الوضع النهائى عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين.

وقال «بوريل»، في بيان أمس: «الاتحاد الأوروبى يؤكد التزامه بحل قائم على دولتين عن طريق التفاوض على أساس خطوط 1967، مع مبادلة الأراضى بين إسرائيل وفلسطين، ومن أجل بناء سلام عادل ودائم يجب تحديد قضايا الوضع النهائى التي لم يتم حلها عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ونحن نشعر بالقلق بشكل خاص من البيانات المتعلقة باحتمال ضم غور الأردن وأجزاء أخرى من الضفة»، محذرًا من أن الخطوات باتجاه الضم، إذا تم تنفيذها، لا يمكن أن تمر دون اعتراض، وسيواصل الاتحاد الأوروبى دعم جميع جهود إحياء العملية السياسية بما يتماشى مع القانون الدولى.

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وبحث سامح شكرى، وزير الخارجية، في اتصال هاتفى مع نظيره الروسى، سيرجى لافروف، آخر تطورات القضية الفلسطينية، وأكدا مواصلة دعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وفى الرياض، أكد مجلس الوزراء السعودى، أمس، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، تأكيد دعم المملكة لجهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

واستقبل الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن»، أمس، المبعوث الروسى للسلام، ألكسندر لافرنتيف، وجدد رفضه «صفقة القرن»، كما عقد المبعوثان النرويجى واليابانى لعملية السلام اجتماعات مع مسؤولين في رام الله. وقال رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتيه، إن فلسطين لن تقبل استمرار احتكار الرعاية الأمريكية لعملية السلام.

وتواصلت الاحتجاجات في الخليل والبيرة بالضفة للمطالبة بإسقاط «رؤية ترامب»، واعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين بالضفة والقدس، بينما يستعد جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره، لعرض الصفقة أمام مجلس الأمن في جلسة طلبت واشنطن أن تكون مغلقة غدًا.