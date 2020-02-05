شكرا لقرائتكم خبر عن فرع جديد للأحوال المدنية في «سيتي ستارز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة الداخلية فرعًا جديدًا لقطاع الأحوال المدنية داخل مول «سيتى ستارز» لاستخراج الوثائق وشهادات الميلاد والوفاة، للمترددين على المول من خلال ماكينات الأحوال المدنية الجديدة، التي بدأت الوزارة تطبيق العمل بها مع بداية العام الجديد، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى عيد الشرطة الـ68.

ورصدت «المصرى اليوم» إقبال المواطنين على الفرع الجديد والماكينات الحديثة التي تقوم باستخراج شهادات الميلاد فقط، إذ تعتبر سجلًا مدنيًا ذكيًا من خلال الاتصال بالإنترنت وقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية، وتبدأ مواعيد العمل من 10 صباحًا حتى 10 مساءً.

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يقع المقر في الطابق الرابع السفلى، ويتواجد به مجموعة من الموظفين يجيبون عن استفسارات المواطنين الموجودين داخل الفرع، ومن خلفهم 7 شبابيك لخدمة المواطنين.

لا يستغرق الوقت الذي يحتاجه المواطن أمام الموظف الموجود على الشباك إلّا دقائق معدودة، بسبب سلاسة العمل المتبعة في الفرع، إذ يتولى الموظفون الموجودون في الجزء الأول من الفرع الرد على استفسارات المواطنين، وتوجيههم للشباك المنوط به إنهاء إجراءاتهم الراغبين فيها، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من المواطنين الموجودين بالفرع، معبرين عن سعادتهم بافتتاح الفرع الجديد، متمنين أن يتم تعميم التجربة والفكرة في أكثر من مكان.

كما افتتحت الوزارة موقعا لقطاع الأحوال المدنية بميناء القاهرة الجوى، لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، بمبنى رقم (1) داخل مبنى «آير مول» بمطار القاهرة الجوى.