شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تطلق مبادرة «لا للأكياس البلاستيكية» في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، صباح الثلاثاء، فعاليات حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تحت عنوان «لا للأكياس البلاستيكية» في جزيرة الزمالك بالقاهرة، تحت رعاية وزارة البيئة، والتى يقودها فريق المبادرة الشبابية «Very Nile»، بهدف الحد من استخدامها.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنها تدعم تلك المبادرة الشبابية التي تحرص على الحفاظ على نهر النيل، والذى يمثل شريان الحياة للمصريين، نظرا لخطورة البلاستيك على الكائنات الحية في الأنهار والبحار والمحيطات، حيث يتسبب في حدوث اختلال في البيئة البحرية نتيجة تعرض العديد من الكائنات للنفوق بسبب تلك المخلفات.

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وأشارت إلى سعى الوزارة الدائم إلى رفع الوعى البيئى لدى المواطنين، بأهمية الحفاظ على البيئة واستخدام الأكياس الصديقة للبيئة بدلاً من الأكياس البلاستيكية، والذى يحتاج إلى تغيير نمط الحياة وتغيير العادات بطريقة إيجابية والبدء في الطريق الصحيح، من خلال استخدام الأكياس المصنوعة من القماش في التسوق، وتعبئة المشروبات داخل الأكواب الحرارية الخاص به بدلاً من البلاستيكية في المقاهى والمطاعم، وبدأت وزارة البيئة في خطوات جادة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام في مدينة الغردقة وجزيرة الزمالك.

ولفت ممثل «very nile» إلى أن المبادرة تعتبر أول مبادرة لتنظيف نهر النيل من خلال مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة، بما في ذلك تنظيم حملات نظافة لضفاف نهر النيل يشارك فيها متطوعون من المواطنين، موضحاً أنه في غضون عام واحد جمعت المبادرة حوالى 35 طنًا من المخلفات البلاستيكية من نهر النيل، بمشاركة 3700 متطوع.

وأوضح مدير عام فنادق هيلتون القاهرة بالزمالك حرص الفندق على دعم تلك المبادرة والتزامه الدائم بالمساهمة في تعزيز تلك الجهود الهامة، من خلال منع استخدام هذه الأكياس مع الضيوف في كافة مطاعم الفندق.