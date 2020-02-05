شكرا لقرائتكم خبر عن 60 نائبًا يقدمون مشروع تعديل لتسهيل سحب الثقة من الوزراء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدم الدكتور محمد عطيه الفيومى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل المادة 227 من القانون رقم (1) لسنة 2016، بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب، (موقعًا من أكثر من 60 عضوًا) .
وتنص المادة المراد تعديلها «مع مراعاة ما ورد في المادة 224 من هذه اللائحة، يعرض الرئيس الطلب باقتراح سحب الثقة على المجلس، عقبه مناقشة استجواب موجّه إلى من طلب سحب الثقة منه، وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب في الجِلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم في الجلسة تنازلًا منه عن الطلب»، بينما ينص التعديل المقترح على حذف فقرة «وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب في الجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم في الجلسة تنازلًا منه عن الطلب» من النص الأصلى.
وقال «الفيومى»، في المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل المادة 227، إن التطبيق العملى للمادة الحالية يجعل سحب الثقة من الوزير أمرًا مستحيلًا، حتى وإن ثبتت مسؤوليته عما ورد في موضوع الاستجواب.
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