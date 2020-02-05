شكرا لقرائتكم خبر عن ختام «معرض الكتاب».. و«اليونان» ضيف الشرف المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن ضيف شرف معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ52 المقبلة، ستكون «اليونان»، لافتة إلى أن إعلان اسم الدولة «ضيف الشرف»، يعد تقليدًا هو الأول من نوعه.

ونعت «إيناس»، خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ51 للمعرض، الفنانة نادية لطفى، التى وافتها المنية أمس، قائلة: «سعادتنا بختام المعرض ونجاحه شابها الحزن والألم لوفاة الفنانة القديرة نادية لطفى»، كما شاركت فى حفل تأبين الكاتب الشاب محمد خليفة الذى توفى ثانى أيام المعرض، ووجّهت بتكريم اسمه وإهداء ذويه درع المعرض فى دورته المنقضية، فضلًا عن طباعة كتبه وأعماله وأولها مسرحيته التى فازت بمسابقة مهرجان المسرح فى مدينة الشارقة.

وشاركت الوزيرة كذلك فى مئوية المشير محمد على فهمى، مؤسس قوات الدفاع الجوى، وكرّمت ابنه الفريق على فهمى، وأهدت درع الوزارة له، تكريمًا لعطاء والده وجهوده فى تأسيس قوات الدفاع الجوى، فيما أهداها الأخير درعًا خاصة، مشيدًا بالتنظيم الرائع للمعرض والإقبال الجماهيرى الشديد على فعالياته.

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وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن وزارة الثقافة بذلت جهودًا كبيرة لإنجاح دورة معرض الكتاب الـ51، إذ إن انتقال المعرض إلى مركز مصر للمعارض الدولية يعد نقلة حضارية كبيرة، مضيفًا: «بلغ إجمالى عدد الزائرين هذا العام الـ3 ملايين ونصف المليون زائر، غير أن إدارة المعرض استحدثت تقليدًا جديدًا بتكريم ضيف شرف الدورة المنقضية، وإعلان ضيف شرف الدورة المقبلة».

وعبّر سفير السنغال لدى القاهرة، إيلى سايبى، عن شكره للرئيس عبدالفتاح السيسى، على الضيافة الرائعة فى الدورة الـ51 لمعرض الكتاب، وإلى الشعب المصرى على حسن الاستضافة والمشاركة، مؤكدًا دوام التواصل الثقافى والمعرفى بين مصر والسنغال.

وشهد اليوم الأخيرة للمعرض إقبالًا كثيفًا من الجمهور الذين حرصوا على مشاركة فعالياته حتى آخر لحظة، وحضور حفل للمنشد محمود التهامى، قدم خلاله عددًا من الابتهالات الدينية، منها «أسوتى وملاذى، سيدنا النبى، رسمتك يا حبيبى فى خيالى، يا خير خلق الله، أبا الزهراء، يا رسول الله، صرخة بغداد، تولى الرسول أمرنا، شرفتنا بالمصطفى يا خالقى، وسلامى على المختار».

يذكر أن المعرض استضاف، مساء أمس الأول، مؤتمر إعلان فعاليات القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2020، بحضور المستشار الثقافى لمدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، الدكتور عبدالإله بن عرفة، ومدير الثقافة بالمنظمة، نجيب الغياتى.