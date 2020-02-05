شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تيسيرات لتركيب العدادات الكودية خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه سيتم الانتهاء خلال أيام من وضع الضوابط اللازمة لتركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة طبقًا لقرار مجلس الوزراء بإلغاء نظام الممارسة لتلك العقارات واستبدال عدادات مؤقتة مسبقة الدفع به لحين تقنين أوضاعها طبقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، مضيفًا أن قرار تركيب العدادات الكودية يهدف لتحصيل استهلاك التيار بدقة دون تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

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وأضاف «شاكر» أن الضوابط الجديدة للعدادات الكودية ستتضمن تيسيرات كبيرة للمواطنين وتشجيعهم على تركيب عدادات للعقارات المخالفة، ودفع قيمة التيار المستهلك دون زيادة كما كان يتم في السابق مع نظام الممارسة وعدم دقة حسابها شهريًا، ما كان يسبب معاناة لفئة كبيرة من ساكنى العقارات المخالفة، موضحًا أن الحكومة حريصة على وضع تسهيلات كبيرة للمواطنين في هذا الشأن.

وشدد على أنه لا يترتب على تركيب العداد الكودى أي حقوق قانونية للمخالفين، ولا يعتبر سندًا للملكية أو الحيازة، ولا يعد سندًا لتقنين الأوضاع، مضيفًا أن العداد الكودى مؤقت لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب: أولهما توفيق أوضاع المنشأة أو المبنى بما يجعله مؤهلًا لتوصيل التيار الكهربائى وفقًا للقواعد القانونية المقررة، ثانيهما تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المبنى الموصل له التيار الكهربائى بوسيلة غير قانونية.

وفى نفس السياق، عقد مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اجتماعًا لمناقشة ضوابط تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة المهندس جابر دسوقى وعدد من رؤساء شركات توزيع الكهرباء، وناقش تحديد أسعار مقايسات وأسعار العدادات للعقارات المخالفة، وسيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لتلك العقارات، وتتضمن شروط تركيب عداد كودى للعقار المخالف، ألا يكون المبنى مقاما على أرض أملاك دولة أو على أراض أثرية أو بحرم الطريق أو مخالفا لشروط الطيران المدنى، وأن يكون مقاما طبقا لشروط وخرائط هيئة المساحة. على جانب آخر، أعلنت وزارة الكهرباء تلقى حوالى 2 مليون و900 ألف مكالمة على الخط الساخن لخدمات الكهرباء خلال شهر، منها شكاوى فنية وأخطاء فواتير وإبلاغ بقراءات العدادات، إلى جانب تلقى 64 ألفا و218 شكوى من خلال الموقع الإلكترونى، بالإضافة لتطبيق ارتفاع شكوى الفواتير التي تلقى منها حوالى 6393 شكوى، تم حل 6228 منها، وجار دراسة 165 أخرى، بمعدل رد يصل إلى حوالى 97.42%.