شكرا لقرائتكم خبر عن رجائي عطية: نقابة المحامين «مختطفة».. وفتحي سرور قامة قانونية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رجائي عطية، المرشح على مقعد نقيب المحامين، إن النقابات ليست مكانا لممارسة السياسة.
وتابع عطية خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» «نقابة المحامين مختطفة وأصبحت غريبا في بيتي، ويجب تدبير موارد تضمن زيادة المعاشات وعدم انقطاعها».
وأشاد عطية بالدكتور أحمد فتحي سرور قائلا: «قد تختلف معه لكنه فقيه دستوري كبير، وهناك قامات كبرى أخرى متواجدة في النقابة»، مشيرا إلى أن نقابة المحامين تجاهلت القامات الكبرى وجاملت أشخاص أخرى.
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