شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد حبس ابنة الشاطر و5 آخرين 45 يومًا في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
جددت محكمة جنايات الجيزة، الثلاثاء، حبس المتهمة عائشة خيرت الشاطر، نجلة نائب مرشد الجماعة الإرهابية، و5 آخرين، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء، للمتهمين المشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
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