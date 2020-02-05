شكرا لقرائتكم خبر عن جلوبال فاير باور: الجيش المصري في المركز التاسع ضمن أقوى جيوش العالم في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد موقع جلوبال فاير باور، المختص بتصنيفات الجيوش عالميا في أحدث تقرير له عن قائمة 2020 لأهم جيوش العالم، صعود الجيش المصري للمركز التاسع عالميا، متقدما 3 مراكز على التوالي، متجاوزًا جيوش دول البرازيل وألمانيا وتركيا وإيران وإسرائيل، التي جاءت في المركز رقم 18 عالميًا.

وجاء في التصنيف العالمي وفقا لجلوبال فاير باور الجيش الأمريكي في المقدمة محتلا المركز الأول، بينما جاء الجيش الروسي في المركز الثاني، فيما جاء الجيش الصيني بالمركز الثالث، تلاه الجيش الهندي بالمركز الرابع، ثم الجيش الياباني في المركز الخامس، ثم كوريا الجنوبية في المركز السادس عالميًا.

وضمت القائمة الجيش الفرنسي الذي جاء في المركز السابع عالميا، والجيش البريطاني بالمركز الثامن عالميًا، حيث يسبق الجيش المصري في التصنيف مباشرة، بعدما احتل الأخير المركز التاسع، فيما جاء الجيش البرازيلي في المركز العاشر، ليغلق قائمة الـ 10 الكبار عالميًا.