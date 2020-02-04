شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران عن عودة 32 صيادًا من اليمن: «سنصل للمصريين في كل مكان» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب وزير الطيران المدني محمد منّار عن سعادته بعودة 32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن إلى مصر سالمين، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأضاف «منّار» في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الطيران في خدمة مصر والمصريين، وأن عودة الصيادين جاءت بناءً على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرئيس يوجه وإحنا ننفذ».
وأكد وزير الطيران أن مصر للطيران وأطقمها ستصل للمصريين في أي مكان، فهو واجب وطني، مشيرًا: «أطقمنا جاهزة طوال الوقت».
ولفت إلى أنه سيتم تكريم طاقمي الطائرة التي أعادت المصريين من اليمن وكذلك من الصين: «تعاملوا باحترافية.. ده مش جديد على المصريين».
وكانت السلطات المصرية تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من إعادة 32 صيادًا مصريًا احتجزوا في اليمن لمدة شهرين، بعد توجيهات الرئيس السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران عن عودة 32 صيادًا من اليمن: «سنصل للمصريين في كل مكان» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.