شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران عن عودة 32 صيادًا من اليمن: «سنصل للمصريين في كل مكان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزير الطيران المدني محمد منّار عن سعادته بعودة 32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن إلى مصر سالمين، بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأضاف «منّار» في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة الطيران في خدمة مصر والمصريين، وأن عودة الصيادين جاءت بناءً على تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي «الرئيس يوجه وإحنا ننفذ».

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وأكد وزير الطيران أن مصر للطيران وأطقمها ستصل للمصريين في أي مكان، فهو واجب وطني، مشيرًا: «أطقمنا جاهزة طوال الوقت».

ولفت إلى أنه سيتم تكريم طاقمي الطائرة التي أعادت المصريين من اليمن وكذلك من الصين: «تعاملوا باحترافية.. ده مش جديد على المصريين».

وكانت السلطات المصرية تمكنت مساء اليوم الثلاثاء من إعادة 32 صيادًا مصريًا احتجزوا في اليمن لمدة شهرين، بعد توجيهات الرئيس السيسي.