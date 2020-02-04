شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادون العائدون من اليمن: «الرئيس السيسي عمره ما ينسى أهله أبدًا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الصيادون العائدون بعد احتجازهم في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بعودتهم سالمين لأسرهم.

وقال يحيي زكريا، أحد الصيادين في لقاء مع فضائية «إكسترا نيوز» إنهم كانوا على أحد مراكب الصيد ثم تعطلت بهم، فتم سحبهم إلى المياه الإقليمية اليمنية، حيث تم احتجازهم لمدة شهرين مع حسن معاملتهم حتى تدخل الرئيس السيسي وتمت إعادتهم لوطنهم.

وعن شعورهم بعد العودة للوطن، قال تامر حجازي: «لولا جهود الرئيس السيسي مكناش وصلنا هنا»، وأضاف آخرون تغمرهم الفرحة: «محناش في أزمة ما دام ورانا مصر.. والرئيس عبدالفتاح السيسي مينساش أهله أبدًا».

وتمكنت السلطات المصرية من إعادة 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم باليمن خلال الفترة الماضية.

Advertisements

ووصلت طائرة خاصة إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.

وأكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، في تصريح صحفي مساء اليوم، إن هذا الأمر يعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التي تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها في الخارج.

وأضافت «مكرم» أن الصيادين المصريين تم احتجازهم في اليمن، وهم من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة بالبحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم.

وأوضحت أنه كان هناك تكليف من القيادة السياسية بإرسال طائرة خاصة لإعادتهم.