شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تنعى الراحلة نادية لطفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، «ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعاني الراقية التي قدمتها في أعمالها الفنية».

وأكدت انتصار السيسي أن «الراحلة سيبقى أثرها باقيا في وجداننا، فالفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا في ذاكرة الجماهير، رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته».