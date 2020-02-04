شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تنعى الراحلة نادية لطفي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، «ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي، التي رحلت عن عالمنا اليوم، تاركة خلفها تاريخا حافلا بالإنجازات والمعاني الراقية التي قدمتها في أعمالها الفنية».
وأكدت انتصار السيسي أن «الراحلة سيبقى أثرها باقيا في وجداننا، فالفنان يرحل بجسده، لكنه يبقى خالدا في ذاكرة الجماهير، رحم الله الفنانة الكبيرة نادية لطفي وغفر لها، وأسكنها فسيح جناته».
كانت هذه تفاصيل خبر انتصار السيسي تنعى الراحلة نادية لطفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.