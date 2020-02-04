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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل الإفراج عن 32 صيادًا مصريًا احتجزوا باليمن

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن من منتصف شهر ديسمبر الماضى والإدارة المصرية تسعى لعودة الصيادين المصريين المحتجزين باليمن منذ قرابة شهرين، بعد أن تم احتجازهم وضبطهم خلال قيامهم بالصيد بالمياه الإقليمية بمدينة عدن التابعة لدولة اليمن.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال لقاء تليفزيونى على قناة «dmc»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تواصل مع الأجهزة المختصة باليمن للإفراج عن 32 صيادا بعد أن تم احتجازهم من قبل الحوثيين باليمن، مؤكدة أنه تم التنسيق مع السلطات لسهولة الإفراج عنهم، وتم تخصيص طائرة خاصة لعودتهم إلى أرض الوطن، فضلا عن تخصيص أتوبيسات لنقلهم إلى منازلهم بمحافظتى دمياط وكفر الشيخ.

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