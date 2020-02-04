شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 13 شخصًا في تصادم 3 سيارات بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب ١٣ شخصًا بينهم ٣ في حالة خطر جراء وقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ناحية قرية منشأة همام دائرة مركز البداري بأسيوط.

كان اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين ٣ سيارات ووجود إصابات.

Advertisements

وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف وتبين وقوع حادث تصام عند مدخل قرية منشأة همام بدائرة مركز البداري بين سيارة بيجو ملاكى أسيوط رقم ٥٤٤٨٣ وسيارة «ربع نقل ى. ب. ج» ٩٣٤٥ وسيارة «ثمناية سوزوكى» رقم «ى. ب. د ٥٤٣٩» وتم نقل المصابين عن طريق الإسعاف إلى مستشفى البدارى المركزى، وتحويل عدد 3 إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وبالفحص تبين إصابة كل من محيي إبراهيم عبدالعال، ٣٠ سنة، مقيم بالبدارى، وإبراهيم أحمد محمود، ٤٠ سنة، مقيم بالبداري، ونادية لطفى خليل، ٣٨ سنة، مقيمة بساحل سليم، وسميرة حسن زيان، ٣٨ سنة، مقيمة بساحل سليم، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى، ومجدى عبدالحليم الحسينى، ٣٠ سنة، ومقيم بالعقال القبلى البداري، وأحمد صلاح خيرى، ١٧ سنة، مقيم بالعقال القبلى بالبداري، وهناء عبدالحميد حسن، ٣٧ سنة، مقيمة بالعقال القبلى بالبداري، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى، وإلهام نور محمد، ٢١ سنة، مقيمة بالنواورة بالبداري، وآدم حازم صالح، ١٦ سنة، مقيم بالنواورة بالبداري، ومحمود ناجح فخرى، ٢٠ سنة، مقيم بالنواورة بالبداري، وأحمد ناجح فخرى، ٣٠ سنة، مقيم بالبداري، وأحمد محمود محمد السيد، ٣٠ سنة، مقيم بالبدارى، وياسين صلاح خيرى، ٤٠ سنة، مقيمة بالعقال القبلي بالبداري، وتم تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.