شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 32 صيادًا مصريًا احتجزوا في اليمن إلى مطار القاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت ‏السلطات المصرية في إعادة 32 صيادا مصريا كاناو محتجزين في اليمن، ووصلت الطائرة التي نقلت الصيادين إلى مطار القاهرة، مساء الثلاثاء.

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‏ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الأجهزة المختصة بالتدخل لإنهاء أزمة احتجاز عدد 32 صيادا مصريا باليمن، حيث تم إنهاء الموقف وتأمين عودتهم على طائرة خاصة.

واستقبل مطار القاهرة مساء اليوم الثلاثاء طائرة خاصة على متنها الـ 32 صيادا، وكان في استقبالهم السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى على صفحته بموقع فيس بوك: «بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة والتي استمرت لعدة أيام لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن، حيث أسفرت تلك الجهود عن الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية في إطار حرص الدولة على تأمين رعاياها بالداخل والخارج، وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين».