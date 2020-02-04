شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكي: أكثر من 16 مليار دولار تكلفة تطوير البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن شبكة الطرق والأنفاق التي أنشئت بمصر خلال الفترة الماضية لعبت دورا في تحسين مناخ الاستثمار.
وتابع زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «جميع موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شهدت توسعات وتجديد، حيث تخطت تكلفة تجهيز وتطوير البنية التحتية للمنطقة 16 مليار دولار».
وأشار زكي إلى أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من الشركات، متوقعا تخطى حجم الاستثمارات بمحطة الصب الجاف 1.5 مليار جنيه.
ولفت إلى أن من المتوقع عقد مؤتمر اقتصادي بالمنطقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعرض الفرص الاستثمارية.
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