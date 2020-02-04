شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «قناة السويس» يكشف تفاصيل الاشتباه في إصابة «عائدة من العمرة» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ما تردد حول إصابة بعض العاملين بالهيئة بفيروس كورونا.
وقال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ما حدث أن مواطنة عائدة من رحلة عمرة كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة وضيق في التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، حيث تم عزلها مباشرة»، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الصحة بعد الاشتباه في الحالة حيث أجريت لها الفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة المرض الذي تعاني منه.
وأضاف: «ما تردد حول وفاة 3 أشخاص بكورونا كلام عار عن الصحة، والمريضة متواجدة في مستشفى الهيئة حيث تم عزلها وننتظر نتيجة التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة».
وأكد أن هناك إجراءات وقائية تتبناها الهيئة مع السفن التي تمر بقناة السويس، فضلا عن إجراء فحوصات طبية للحالات المشتبه بها بالتتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حركة مرور السفن بالقناة لم يتأثر بانتشار فيروس كورونا.
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