شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر: عدم استقرار في الأحوال الجوية حتى الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غدا الأربعاء وحتى الأحد القادم، حيث كشفت أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار البيان إلى أنه ستنشط الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على بعض المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

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وكشفت الهيئة أنه سيصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات يومى الأربعاء والخميس، اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومتوقع أن تسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية يوم الأربعاء وتمتد اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحرى، وتكون متوسطة الشدة على باقى محافظات الوجه البحرى.

وعن القاهرة الكبرى فمن المتوقع يومى الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة، يصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات، واعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير تنخفض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار اعتبارا من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.