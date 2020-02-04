"سر اختفاء المضيفة الحسناء وتتبع لغز العقار المشبوه بأكتوبر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بدأت باللهو وانتهت بمأساة.. ضبط شاب اعتدى جنسيا على طفل بأكتوبر

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اتهام شاب بالاعتداء الجنسي على طفل بمدينة السادس من أكتوبر.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الضحية ويدعى "أ.ع." 9 سنوات، اعتاد اللهو مع جاره "م.س." 20 سنة.

"قفزة فتاة" كشفت المستور.. الخليج 365 يتتبع لغز العقار "المشبوه" بالشيخ زايد

مؤشرات ضبط الوقت كانت تشير إلى الثانية عشرة منتصف ليل الأربعاء 15 يناير الماضي، هدوء يطبق على أحد المناطق الراقية في مدينة الشيخ زايد بالجيزة، برودة الطقس أجبرت غالبية السكان التزام منازلهم لكن سرعان ما تبدلت الأجواء بصراخ أنثى تلاه صوت ارتطام شديد بالأرض مصدره العقار (53).

مصدر: القبض على 3 متهمين في جريمة "قتيل لقمة العيش" بالجيزة

قال مصدر أمني مسؤول، إن مأمورية مكبرة ألقت القبض على 3 متهمين؛ على خلفية تورطهم في قتل صاحب محل سوبر ماركت بالرصاص في مركز أبو النمرس جنوب الجيزة، أمس الإثنين.

أضاف المصدر في تصريحات لمصراوي أن المتهم الرئيسي "مراد" أطلق النار على نجل عمه "محمد عبد الحي" فأرداه قتيلا داخل محل علمه بمنطقة النفق بسبب خلافات عائلية.

تجديد حبس متهمين اثنين 15 يومًا بتهمة قتل نجل المذيعة مروة ميمي

قرر قاضي المعارضات، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس "حدثين" 15 يومًا في اتهامهما بقتل "كريم. ش" نجل مذيعة قناة النهار مروة ميمي.

Advertisements

كانت النيابة قررت إخلاء سبيل اثنين آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وتسليم اثنين آخرين لذويهما.

بتدابير احترازية.. إخلاء سبيل شادي أبوزيد بقضية الانضمام لجماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل شادي أبو زيد مراسل برنامج "أبلة فاهيتا" السابق، بتدابير احترازية، في القضية رقم 621 لسنة 2018 المتهمين فيها بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

ضبط المتهم بقتل عامل بسبب الخلاف على ذراع بلايستيشن بدار السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة، من ضبط المتهم بقتل عامل، بسبب الخلاف على ذراع بلايستيشن بمنطقة دار السلام.

تلقى المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بمشاجرة ومتوفي بشارع زیدان جزیرة دار السلام.

خالته استدرجته بـ"القهوة".. الداخلية تكشف تفاصيل العثور على جثة شاب بشبرا

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أمن القليوبية ينجح فى كشف غموض واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

خلال شهر.. ضبط 18 قضية مخدرات وقضية تهريب مشغولات ذهبية بمطار القاهرة

واصلت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، جهودها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بالمطار، والعمل على كشف أية محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب في جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول خلال شهر يناير الماضي.

"كنت عايزة أساعده يتجوزني".. سر اختفاء المضيفة الحسناء في شقة أكتوبر

فتاة فقدت والدها لتقيم رفقة والدتها بحي المعادي الراقي بمحافظة القاهرة، ومحل إقامة ثانٍ بحدائق الأهرام، التحقت للعمل كمضيفة جوية ليضفي عليها مزيدًا من المكانة الاجتماعية دون أن يدري بخلدها بما قد تتعرض له بسبب تلك النقطة.