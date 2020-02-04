إخلاء سبيل 14 متهمًا في "خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات الجيزة، إخلاء سبيل ١٤ متهمًا في القضية رقم 79 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم" بتدابير احترازية.

والمخلى سبيلهم هم؛ علاء خلف، جلال سيد، أحمد عابدين، أحمد عوني، جمعة أحمد، السيد إبراهيم، صالح صلاح، ضياء الدين محمد، حاتم جمال، مصطفي كامل، عبدالتواب علي، محمود سامي، محمد ربيع، وخالد ممدوح.

ويواجه المتهمين تهم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

ويواجه المتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفرت عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.