بدأت باللهو وانتهت بمأساة.. ضبط شاب اعتدى جنسيا على طفل بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات اتهام شاب بالاعتداء الجنسي على طفل بمدينة السادس من أكتوبر.
جهود البحث والتحري توصلت إلى أن الضحية ويدعى "أ.ع." 9 سنوات، اعتاد اللهو مع جاره "م.س." 20 سنة.
أضافت التحريات أن يوم الواقعة، استغل صاحب الـ20 سنة تواجده مع الطفل دون باقي أفراد أسرت، وأجبره على خلع ملابسه، واعتدى عليه جنسيا، فأصيب الأخير بحالة إعياء توجه بعدها إلى شقته.
بداية اكتشاف الواقعة كانت بملاحظة الأم لحالة طفلها، وبادرت بسؤاله عن السبب فأخبرها بما حدث فتوجهت إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر وحررت محضرا بالواقعة، إذأكدت التحريات صحة البلاغ.
عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من المباحث من ضبط المتهم الذي أقر بفعلته، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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