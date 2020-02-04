محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال محمد منار وزير الطيران المدني، إن الوزارة في خدمة المصريين ونقلهم من أي مكان في العالم، مشيرًا إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل المصريين من مدينة ووهان الصينية، و32 صيادًا كانوا محتجزين في اليمن.
ووصلت طائرة خاصة إلي مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.
وأضاف وزير الطيران، خلال استقبال الصيادين، أن الطيارين المصريين مفخرة للجميع، لافتا إلى تكريم طاقم الطائرة الذي نقل المصريين من ووهان الصينية.
وأكد وزير الطيران، أن الدولة لا تترك أبناءها أبدا في أي بقعة من الأرض بتوجيهات الرئيس السيسي، فمنذ يومين أحضرنا المصريين من الصين واليوم نحضر أخرين من اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطيران: الدولة لا تترك أبنائها في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.