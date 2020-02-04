أحد الصيادين العائدين لمصر: السيسي لا ينسى أهله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
وجه تامر حجازي، أحد الصيادين العائدين إلى مصر بعد احتجازهم في اليمن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتدخله وإصداره أمرًا بعودتهم إلى مصر.
كان مطار القاهرة، استقبل اليوم الثلاثاء، طائرة خاصة تنقل 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن منذ ديسمبر الماضي.
وقال تامر حجازي: "كنا متأكدين إن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا ينسى أهله، إحنا مش في أزمة طول ما ورانا مصر".
وأضاف: "إحساسنا ميتوصفش إننا رجعنا مصر تاني".
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