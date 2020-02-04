عبر طائرة خاصة.. عودة 32 صيادًا مصرياً من اليمن (بث مباشر)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
أذاعت قناة "إكسترا نيوز"، بثًا مباشرًا لعودة الطائرة الخاصة التي تنقل 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن.
يأتي عودة المصريين بناءً على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان في استقبال الطائرة، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني.
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