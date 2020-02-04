محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
نجحت السلطات المصرية في إعادة 32 صيادا مصريا تم احتجازهم باليمن خلال الفترة الماضية.
ووصلت طائرة خاصة إلي مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء قادمة من مطار صنعاء، وعلى متنها 32 صيادا مصريا تم احتجازهم في اليمن لمدة شهرين.
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن هذا الأمر يعد سيمفونية أخرى من السيمفونيات التى تعزفها الدولة المصرية للحفاظ على رعاياها فى الخارج.
وأضافت مكرم، أن الصيادين المصريين تم احتجازهم في اليمن، وهم من كفر الشيخ ومن دمياط، وذهبوا للاصطياد في مناطق محظورة بالبحر الأحمر ومنها إلى عدن، وتم احتجازهم.
وأوضحت أنه كان هناك تكليف من القيادة السياسية بإرسال طائرة خاصة لإعادتهم.
وكانت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ووزير الطيران المدني الطيار محمد منار في استقبال العائدين لدى وصولهم للمطار.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد احتجازهم في اليمن.. طائرة خاصة تعود بـ 32 صيادًا إلى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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